Встреча Байдена и Путина носила ознакомительный характер - Подоляк

Встреча президентов России и США не привела к большим договоренностям и серьезным решениям по ключевым вопросам, считает советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"На мой взгляд, саммит носил, скорее, ознакомительный характер", - заявил Подоляк в комментарии информационному агентству "Интерфакс-Украина" в среду вечером.

Подоляк отметил, что "поведение президента США Джо Байдена на пресс-конференции говорило о том, что американской стороне в полной мере удалось реализовать все свои намерения и донести свои ключевые послания".

Советник руководителя Офиса президента считает, что президент России, при этом, выглядел "несколько растерянно и смущенно, что вполне может указывать на отсутствие в обсуждаемой повестке интересов Российской Федерации".

Публикацию совместного заявления президентов по стратегической стабильности Подоляк считает свидетельством продолжения диалога между США и Россией по контролю за ядерными вооружениями и недопущения рисков ядерной войны.

"Фактически, это продолжение межгосударственного диалога, который основан на многолетнем опыте подписания договоров о сокращении стратегических наступательных вооружений", - подытожил он.