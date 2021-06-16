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22:00 16.06.2021

Украинский военный получил ранение в результате обстрела у Луганского на Донбассе – ОТГ "Север"

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Украинский военный получил ранение в результате обстрела у Луганского на Донбассе – ОТГ "Север"

Военнослужащий Вооруженных сил Украины в среду вечером получил осколочное ранение в результате обстрела со стороны российских наемников в районе Луганского на Донбассе, сообщили в Оперативно-тактической группировке ''Север''.

"Сегодня, 16 июня, в районе проведения операции Объединенных сил в полосе ответственности ОТУ "Север" около 19.30 в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений вблизи населенного пункта Луганское военнослужащий ВС Украины получил осколочное ранение", – сказано на странице ОТГ в Фейсбук в среду вечером.

Раненному оперативно была оказана первая медицинская помощь. Его эвакуировали в лечебное учреждение. В ОТГ подчеркнули, что состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное.

"На обстрел противника наши военные открыли огонь", – сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.

Ранее в пресс-центре штаба операции Объединенных сил сообщалось, что 16 июня противник три раза нарушил режим прекращения огня с начала суток, украинские военнослужащие при этом не пострадали.

В свою очередь, Рава-Русская городская территориальная громада в соцсети Facebook сообщила, что в среду, 16 июня, в зоне проведения ООС на Донбассе погиб украинский военнослужащий, уроженец г. Рава-Русская во Львовской области.

 

Теги: #ранение #военнослужащий #донбасс
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