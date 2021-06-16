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21:53 16.06.2021

Путин требует дословного выполнения Минских соглашений, используя договоренности с Порошенко - Подоляк

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Путин требует дословного выполнения Минских соглашений, используя договоренности с Порошенко - Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал "существенным" то, что президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с президентом США Джо Байденом потребовал буквального выполнения Минских соглашений по Донбассу.

"Напомню, господин Порошенко в бытность свою президентом согласовал такой текст "Минска" и такую последовательность пунктов, которая однозначно играет в интересах России", - заявил Подоляк в комментарии информационному агентству "Интерфакс-Украина" в среду вечером.

Он отметил, что "сегодня официально со стороны руководства России впервые прозвучало, что именно согласованные Порошенко пункты "Минска" и их крайне невыгодная последовательность для Украины категорически нравятся России, а также жестко препятствуют реализации нынешних предложений по реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), которые звучат с 2019 года".

По словам советника руководителя Офиса президента, "сперва необходимо произвести деоккупацию ОРДЛО и вернуть контроль над этими территориями". "Это подразумевает взятие Украиной контроля над границей и последующего проведения выборов по демократическим стандартам".

По его мнению, "представители России активно борются против этого, всерьез настаивают на проведении выборов в ОРДЛО в присутствии чужих войск и вооруженных боевиков, при этом, используя как раз то, что им в руки дал бывший президент Петр Порошенко".

Теги: #байден #встреча #путин
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