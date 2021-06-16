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20:56 16.06.2021

Байден подарил Путину солнечные очки и хрустальную скульптуру бизона

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Байден подарил Путину солнечные очки и хрустальную скульптуру бизона

Президент США Джо Байден в качестве подарка в ходе саммита с президентом России Владимиром Путиным преподнёс ему изготовленные на заказ солнечные очки и хрустальную скульптуру бизона, сообщают американские СМИ со ссылкой на Белый дом.

"Президент Байден также подарил президенту Путину очки-авиаторы, сделанные на заказ Randolph USA", - сказал представитель американской администрации.

Он указал, что с 1978 года эта компания начала заниматься производством специальных очков, предназначенных для пилотов-истребителей. По его словам, с этого времени Randolph USA обеспечивает американских военных и союзников по НАТО "высококачественными и надежными авиаторами".

Представитель Белого дома отметил, что президент США подарил Путину хрустальную скульптуру американского бизона, который является "величественной интерпретацией одного из самых величавых млекопитающих нашей страны, представляющего силу, единство и стойкость".

В свою очередь президент РФ Владимир Путин преподнес своему американскому коллеге в подарок письменный набор, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Письменный набор хохлома "Москва"", - сказал Песков "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в среду в Женеве завершился саммит лидеров США и России.

Теги: #президент #сша #россия #подарок
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