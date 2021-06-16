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20:50 16.06.2021

Арахамия просит ОПЗЖ заменить Кузьмина другим депутатом в ВСК по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины

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Арахамия просит ОПЗЖ заменить Кузьмина другим депутатом в ВСК по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия просит фракцию "Оппозиционная платформа – За жизнь" заменить во временной следственной комиссии по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины своего представителя Рената Кузьмина, сообщает глава ВСК Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа").

"К сожалению, принимая во внимание вопросы предосторожности по безопасности в ходе предметной подготовки к работе ВСК по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины, не считаем возможным работать, имея заместителем председателя ВСК господина Рената Кузьмина", - написала Безуглая в среду вечером в Фейсбуке.

Она также обнародовала скан письма Арахамии фракции ОПЗЖ с просьбой делегировать вместо Кузьмина другого депутата.

Теги: #замена #рада #украина #вск
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