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20:38 16.06.2021

Байден во время встречи с Путиным заявил о поддержке территориальной целостности Украины со стороны США

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Байден во время встречи с Путиным заявил о поддержке территориальной целостности Украины со стороны США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Женеве заявил о полной поддержке территориальной целостности Украины со стороны США.

"Я передал (Владимиру Путину – ИФ) нерушимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины", - заявил Байден во время брифинга в Женеве, перевод которого транслирует "Радио Свобода" в YouTube.

Американский президент также сообщил, что в ходе встречи он высказал Путину свой взгляд на Минские договоренности.

"Он не противоречил мне. Однако, разумеется, отличия (во взглядах на реализацию этих договоренностей – ИФ) были", - подчеркнул Байден.

 

Теги: #поддержка #сша #украина #саммит
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