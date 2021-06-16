ФГИ надеется объявить конкурс по отбору советника по продаже облэнерго в июне

Фонд госимущества готов объявить конкурс по отбору советника по приватизации оставшихся у государства облэнерго, как только Минэкономики делегирует своих представителей в конкурсную комиссию, и ожидает, что это произойдет в этом месяце, сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

В блиц-интервью агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах форума "Украина.30" он напомнил, что это будет первый конкурс, в котором победитель будет отобран в два этапа – с предквалифицкацией, чтобы обеспечить отбор действительно качественных инвестбанков и аудиторов.

В ходе форума ФГИ представил обновленный график приватизации, в котором продажа четырех облэнерго ("Николаев-", "Харьков-", "Запорожье-" и "Хмельницкоблэнерго") запланирована на февраль 2022 года, тогда как еще два остающихся у государства облэнерго ("Тернополь-" и "Черкассыоблэнерго") пока отсутствуют.

"Два еще не можем поставить в график, потому что не сильно понимаем, как примут решения другие органы власти, которые от нас не зависят", – пояснил Сенниченко.

Он напомнил, что в случае "Черкассыоблэнерго" ФГИ управляет 46% акций, а еще 25% находятся в управлении ЧАО "Украинская энергосберегающая сервисная компания" ("УкрЭСКО"), и эти два пакета надо объединить.

"Сколько не ходим в Минфин, предлагаем варианты, они говорят, что так не получается. Мы говорим – предложите, но предложений не получаем", – описал глава ФГИ текущую ситуацию.

Как сообщалось, к приватизации готовятся пакеты акций по 70% "Хмельницк-" и "Николаев-", 65% "Харьков-", 60,25% - "Запорожье-" и 50,99% "Тернопольоблэнерго".