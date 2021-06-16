Россия и США договорились начать консультации по кибербезопасности – Путин

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден договорились начать двусторонние консультации по кибербезопасности.

"Мы договорились о том, что мы начинаем на этот счет консультации. На мой взгляд, это чрезвычайно важно", - сообщил Путин на пресс-конференции в Женеве по итогам переговоров с американским коллегой.

Как подчеркнул президент РФ, "нужно просто отбросить всякие инсинуации, на экспертном уровне сесть и начать работать в интересах США и РФ". "Мы, в принципе, об этом договорились, и Россия к этому готова", - заключил он.