Путин: достигнута договоренность с Байденом о возвращении послов РФ и США на места их работы

Президент России Владимир Путин рассказал, что договорился со своим американским коллегой Джо Байденом о взаимном возвращении послов в столицы двух стран.

"Что касается возвращения послов в места своей работы: в Москву, соответственно американского посла, в Вашингтон - российского, то мы договорились что этот вопрос решен. Они возвращаются к месту постоянной службы. Они возвращаются на места своей постоянной службы - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом.

"Когда конкретно - завтра, послезавтра - то это вопрос чисто технического характера", - добавил Путин.