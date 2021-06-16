Киев требует от Беларуси официальных объяснений из-за проведения т.н. "ЛНР" следственных действий в отношении Протасевича - МИД

Сообщение о проведении т.н. "генпрокуратурой ЛНР" "следственных действий" в Беларуси подтверждает, что задержание Романа Протасевича разыграно по российскому сценарию, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Сообщение о проведении "следственных действий" в Беларуси следует рассматривать в контексте попыток РФ предоставить подчиненным ей незаконным группировкам хоть какую-то псевдосубьектность. Это лишь подтверждает, что операцию с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержанием Романа Протасевича разыграно по российскому сценарию. Россия не упускает шанса лишить Беларусь суверенитета и максимально ее затащить в свою геополитическую повестку дня", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Он указал, что такое сближение, безусловно, усиливает риски для Украины.

"И оно будет учтено при принятии нашим государством дальнейших решений по защите интересов национальной безопасности. По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы посольство Украины в Минске обратилось к белорусским властям предоставить официальные объяснения", - отметил Николенко.

Кроме того, спикер подчеркнул, что никакой "генпрокуратуры ЛНР" не может быть по определению.

"Фактический контроль на временно оккупированных территориях в Луганской области осуществляет оккупационная администрация Российской Федерации", - пояснил он

Ранее СМИ сообщили, что т.н. "генеральной прокуратуре" т.н. "ЛНР" удалось провести "следственные действия" в отношении оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича.