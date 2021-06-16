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17:59 16.06.2021

Российские наемники нарушили режим прекращения огня у Авдеевки, Зайцево и Водяного

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Российские наемники нарушили режим прекращения огня у Авдеевки, Зайцево и Водяного

Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня с начала суток, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня. В частности, вблизи населенного пункта Авдеевка вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли наши позиции из автоматических станковых гранатометов. Неподалеку Зайцево враг вел огонь из минометов 82-го калибра", - сказано в сообщении в Facebook в среду.

Также в районе Водяного враг открыл огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь в результате вражеских обстрелов нет.

"Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм", - добавили в штабе ООС.

Теги: #оос #ситуация
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