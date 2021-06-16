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17:30 16.06.2021

В Херсонской области мужчина из охотничьего ружья ранил двух человек и скончался сам из-за случайного выстрела

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В Херсонской области мужчина из охотничьего ружья ранил двух человек и скончался сам из-за случайного выстрела

 В г.Алешки Херсонской области 66-летний мужчина ранил из ружья двух местных жителей и скончался от случайного выстрела, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает отдел коммуникации полиции области.

"В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что ранения получили двое 32-летних местных жителей, а погибшим является 66-летний житель также г.Алешки", - сказано в сообщении.

Правоохранители выяснили, что раненые отдыхали в сквере на лавочке, употребляя спиртное. В это время к ним с обрезом охотничьего ружья подошел мужчина, выстрелил, в результате чего двое мужчин получили дробовые ранения нижних конечностей.

"После чего "стрелок", держа оружие в руке за ствол, нанес им удар одному из раненых. В результате произошел случайный выстрел, и огнестрельное ранение получил сам стреляющий в область верхней трети правого бедра. В результате нападавший скончался на месте от острой кровопотери", - рассказали в полиции.

С места происшествия изъяты обрез от ружья и другие вещи, которые направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр. Также был проведен санкционированный обыск дома погибшего.

Проводятся необходимые следственно-розыскные действия, устанавливаются возможные свидетели. По факту смерти мужчины открыто уголовное производство.

Теги: #жертвы #ружье
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