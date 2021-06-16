Тимошенко: "Батькивщина" будет защищать каждого украинца, против которого будет задействован механизм лишения земли

Участники народного вече, которое состоялось в Полтаве, приняли обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором призывают провести референдум о продаже земли.

Как сообщает пресс-служба "Батькивщины", в собрании, организованном по инициативе партии "Республика", Полтавского отделения Ассоциации фермеров и частных землевладельцев и партии "Батькивщина", приняла участие лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Отмечается, что участники вече в своем обращении требуют от президента организовать максимально широкое, открытое общественное обсуждение предложений о правилах обращения с сельскохозяйственной землей, после чего вынести этот вопрос на всеукраинский референдум.

Также в обращении содержится требование отменить принятые законодательные акты - об обращении сельскохозяйственных земель, а также ввести мораторий на принятие подобного законодательства - до соответствующего решения референдума. Указанное обращение будет передано главе облгосадминистрации Полтавской области.

"Наша команда вместе с Ассоциацией фермеров образовали большой антирейдерский штаб для того, чтобы бороться вместе с людьми. Держа связь через все возможные каналы коммуникации, если нам будут сообщать, что хотя бы одного фермера коснулись незаконные махинации с землей, мы будем объединяться по всей стране и защищать каждого. Это фактически будет самозащита. Мы будем идти в суды… и будем защищать каждого, против кого будет задействован механизм лишения земли", - сказала Тимошенко.

Во время выступления она призвала людей не продавать свои паи, чтобы "выиграть время для восстановления справедливости".

"Когда эта власть уйдет, мы сможем вернуть землю Украины и спокойно развивать отечественное фермерство. Борьба будет достаточно сложная, но без нее не будет существовать ни Украина как европейское государство, ни украинский народ", - заявила лидер партии.

Она пообещала передать принято участниками вече обращение главе государства через канцелярию Офиса президента, а также зачитать его в четверг, 17 июня, с трибуны Верховной Рады.