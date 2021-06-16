Строительство объездной дороги Трускавца будет завершено этой осенью

Строительство объездной дороги г.Трускавец Львовской области, которое осуществляет компания "Автомагистраль-Юг", планируется завершить этой осенью, сообщается на странице президентской программы "Большое строительство" в Facebook.

Согласно сообщению, объездная станет частью автодороги Т-14-02 Сходница-Песочная. Пока в Трускавец можно доехать только через г.Стебник или г.Борислав, что существенно увеличивает время в пути.

"Строительство объездной дороги Трускавца - стратегически важный проект для региона. Новая дорога будет обходить карстовые провалы, образовавшиеся в 2017-2020 годах. В частности, в прошлом году на участке дороги Т-14-02 между Трускавцом и Дрогобычем возник новый 100-метровый карстовый провал. После этого опасный отрезок дороги закрыли для движения любого автотранспорта", - указано в сообщении.

Отмечается, что строительство данной дороги было начато в октябре 2020 года в рамках программы "Большое строительство". На участке протяженностью 3,8 км сняли растительный слой почвы, усилили геосинтетическими материалами для предотвращения новых провалов, проложили водопроводные трубы.

В апреле работы продолжили, и сейчас бригады в составе 50 дорожников и 30 единиц техники готовят участок к укладыванию земляного полотна. Параллельно прокладывают коммуникации.

Дорога будет иметь две кольцевые развязки на соединении с автодорогой, систему водоотвода с очисткой сточных вод, обновленные инженерные сети, а также дорожные знаки, разметку, барьеры и другие неотъемлемые атрибуты качественной европейской дороги.

Как сообщал ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях также начали создание "Малого Карпатского круга" - маршрута, который соединит основные туристические центры региона.