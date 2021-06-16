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16:27 16.06.2021

Апелляционный суд отказал в открытии производства по жалобе защиты Януковича на проведение спецрасследования в деле о захвате власти

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Апелляционный суд отказал в открытии производства по жалобе защиты Януковича на проведение спецрасследования в деле о захвате власти

Киевский апелляционный суд отказал в открытии апелляционного производства по жалобе на постановление о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении экс-президента Виктора Януковича по делу о захвате власти, сообщает пресс-служба суда.

В сообщении указывается, что суд рассмотрел жалобу защитника Януковича на решение следственного судьи Шевченковского районного суда Киева от 3 июня 2021 года, которым удовлетворено ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора и предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении Януковича, подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК Украины (действия, направленные на свержение конституционного устройства или захват власти)

"Проверив содержание апелляционной жалобы, изучив материалы судебного производства, судьей… отказано в открытии производства по апелляционной жалобе защитника… в связи с тем, что апелляционная жалоба подана на судебное решение, которое не подлежит обжалованию в порядке ст.309 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Шевченковский районный суд Киева дал разрешение провести специальное досудебное расследование в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича в уголовном производстве по факту захвата государственной власти.

Такое решение суда дает право стороне обвинения на проведение досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие (in absentia)", - сообщила по этому поводу пресс-служба Офиса генерального прокурора.

В уголовном производстве от 7 ноября 2017 года по ч.1 ст.109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) расследуются обстоятельства захвата Януковичем в сентябре-октябре 2010 года государственной власти путем совершения действий, направленных на незаконное увеличение объема его властных полномочий как президента Украины.

По информации Офиса генпрокурора, в 2010 году Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных полномочий. Решение КС по сути ввело в действие Конституцию 1996 года. 1 октября 2010 года текст "новой Конституции" был опубликован в спецвыпуске бюллетеня "Официальный вестник Украины".

4 мая 2020 года Печерский районный суд Киева по ходатайству Офиса генпрокурора избрал меру пресечения Януковичу в виде заочного ареста в деле об изменениях в Конституцию с целью захвата власти.

25 марта 2021 года Киевский апелляционный суд подтвердил законность решения о заочном аресте экс-президента.

Теги: #суд #янукович
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