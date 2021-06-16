Украинская прокуратура готова предоставить Канаде материалы дела по сбитому под Тегераном самолету для обращения в МУС

Украинская прокуратура готова предоставить Канаде материалы дела по сбитому самолету "Международных авиалиний Украины" (МАУ, Киев) рейса PS752 возле Тегерана (Иран) для обращения канадской стороны в Международный уголовный суд (МУС), сообщил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

В интервью "Радио Свобода", опубликованном в среду, Мамедов рассказал, что если в отчете, который предоставит Канада, будут новые данные по обстоятельствам крушения самолета, то они будут оцениваться украинской стороной вместе с другой доказательной базой.

"Но хотелось бы, чтобы наши канадские коллеги предоставили нам первоисточники, использованные для составления этого отчета", - сказал Мамедов.

Говоря о возможности обращения в МУС с просьбой открытия производства, заместитель генпрокурора отметил, что украинская сторона не исключает признаков военного преступления, но Украина не является стороной Римского статута, и обращения в МУС ограничиваются только обращениями по преступлениям, совершенным на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

"Однако среди жертв катастрофы есть граждане Канады, которая является таким участником (Римского статута МУС – ИФ). И мы готовы предоставить Канаде все материалы производства для их обращения в МУС", - заявил замгенпрокурора.