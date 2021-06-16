Кабмин отменил обязательство устанавливать приложение "Дій вдома" при возвращении в Украину из-за границы

Кабинет министров Украины в связи с вхождением страны в "зеленую" зону эпидопасности отменил обязательство устанавливать мобильное приложение "Дій вдома" для тех, кто возвращается из-за границы, сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Украинцам больше не нужно ставить приложение ""Дій вдома". Приняли решение на Кабмине отключить приложение, пока Украина находится в "зелёной" зоне. Уже с завтрашнего дня никто не будет требовать его установки при прохождении паспортного контроля на границе", - написал он в своем Телеграм-канале.

По его словам, за год "Дій вдома" воспользовался почти миллион человек.