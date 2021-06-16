"Укрзализныця" начинает вакцинацию железнодорожников от COVID-19

АО "Укрзализныця" (УЗ) начинает массовую вакцинацию железнодорожников от COVID-19.

Как сообщила пресс-служба УЗ в среду, на первом этапе будут вакцинированы железнодорожники в Киеве.

Компания отмечает, что после вакцинации в столице мероприятие стартует в других городах.

Вакцинирование будет проводиться вакцинами Pfizer-BioNTech, AstraZeneca и CoronaVac.

"Работники киевских подразделений АО "Укрзализныця" могут зарегистрироваться с помощью корпоративного канала информирования сотрудников УЗ - цифрового ассистента "Букса. Помощник железнодорожника", - говорится в сообщении.