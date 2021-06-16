События

15:34 16.06.2021

В Киеве разоблачена масштабная схема ввоза брендовой одежды под видом "гуманитарки"

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В Киеве разоблачена масштабная схема ввоза брендовой одежды под видом "гуманитарки"

Правоохранители разоблачили и прекратили функционирование масштабной схемы уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей путем ввоза из-за границы коммерческих товаров под видом гуманитарной помощи для малообеспеченных семей, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Для создания иллюзии международной гуманитарной деятельности организаторы схемы зарегистрировали в странах Западной Европы ряд фиктивных фирм-доноров, которые якобы отправляли помощь, а в Украине - ряд фиктивных благотворительных организаций-получателей", - сказано в сообщении.

Так, при перемещении товаров по территории Украины участники группы сами открывали опломбированные таможенниками грузовики, разгружали брендовую одежду, лекарственные средства и т.п., докладывали ношеную одежду, чтобы вес соответствовал сопроводительным документам, после чего вновь пломбировали поддельными таможенными пломбами.

"По предварительным подсчетам, в результате противоправных махинаций государство ежемесячно недополучало таможенных платежей на десятки миллионов гривень", - рассказали в прокуратуре.

В рамках уголовного производства правоохранители провели 9 одновременных обысков на территории Ривненской области в офисных и складских помещениях, а также по местам проживания фигурантов производства.

Изъято более 10 тонн товаров. Досудебное расследование продолжается.

Теги: #мошенничество #одежда #гуманитарка #бренды
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