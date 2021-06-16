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14:43 16.06.2021

Гармаш: за нежеланием ОРДЛО открыть КПВВ на Донбассе стоит политика, а не гуманитарные или эпидемиологические аспекты

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Гармаш: за нежеланием ОРДЛО открыть КПВВ на Донбассе стоит политика, а не гуманитарные или эпидемиологические аспекты

Представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Сергей Гармаш считает, что проблема закрытых со стороны отдельных районов Донецкой и Луганской областей КПВВ заключается в политических мотивах представителей оккупационной власти, а не в гуманитарных и эпидемиологических аспектах.

"КПВВ не работают по политическим мотивам, а не из-за COVID-19. В России сейчас ситуация гораздо хуже по заболеваемости, нежели в Украине, но мы видим, что КПВВ с Россией у ОРДЛО открыты. Мы видим, что их не сильно беспокоит эпидемиологическая ситуация. Мы видим, что это целенаправленная политика, без какого-то гуманитарного или медицинского аспекта. Это изоляция оккупированных Россией территорий от Украины", - сообщил Гармаш на пресс-конференции на тему: "Права человека на востоке Украины во время пандемии: как улучшить работу КПВВ на линии разграничения".

Он также отметил, что единственная заинтересованность ОРДЛО в открытии КПВВ состоит только в получении неподконтрольными территориями гуманитарной помощи со стороны международных организаций.

"Это показало возможность открытия КПВВ, если на то будет политическая воля, и, если наши международные партнеры будут рассматривать конфликт на Донбассе как межгосударственный конфликт, если будут рассматривать сепаратистов как представителей оккупационной власти и требовать выполнения своих прав на оккупированной территории", - добавил он.

В то же время, согласно мониторингу на подконтрольных Украине КПВВ общественных организаций "Truth Hounds" и "Восток SOS" был задокументирован ряд недочетов, которые касаются обязательств государства обеспечивать права человека при пересечении линии соприкосновения и людей, проживающих возле нее.

"Несмотря на то, что 28 декабря 2020 года Кабинет министров определил ответственным за оборудование, содержание и обслуживание КПВВ и прилегающих к ним территорий Государственное предприятие реинтеграции и обновления, фактически, обслуживанием КПВВ продолжают заниматься местные коммунальные предприятия, что приводит к дублированию функций", - отметил менеджер проектов общественной организации "Truth Hounds" Денис Мурза.

По его словам, на КПВВ "Золотое" отсутствуют адекватные санитарные условия, в частности, современные туалеты, водоснабжение, а также навесы над пешеходными территориями.

На КПВВ "Станица Луганская" отсутствует достаточное количество медицинского персонала. Также присутствует ненадлежащее состояние модульного помещения и отсутствует стабильное подключение к сети интернет.

"Это не позволяет быстро осуществить бесплатное тестирование на COVID-19, которое необходимо при въезде на подконтрольную территорию и для отсутствия необходимости проходить 14-дневный карантин", - сказал Мурза.

"Часть людей на КПВВ не имеют финансовой возможности сделать тест в лабораториях частных клиник, а места для обсервации в Луганской области просто нет. Это приводит к тому, что люди ожидают в очереди на бесплатное государственное тестирование по 8 часов. Сейчас пропускная способность пункта государственного тестирования на КПВВ около 100-150 людей в день. При этом через КПВВ в среднем проходит около 2 тысяч людей", - добавил он.

На КПВВ "Станица Луганская" блиндажи для гражданского населения находятся за закрытыми дверьми забора.

На КПВВ "Новотроицкое" и рядом с ним, по словам Мурзы, растет количество бездомных животных, что вызывает угрозу для жизни и здоровья людей.

Общественные организации "Truth Hounds" и "Восток SOS" призвали устранить указанные нарушения.

По словам представителя организации "Freedom House" Тухана Эдиева, "отсутствие возможности пересечения линии соприкосновения приводит к тому, что украинские граждане вынуждены въезжать в Украину другими путями, в частности через Российскую Федерацию".

Как отметила менеджер по адвокации Центра прав человека "ZMINA" Алена Лунева, ежедневно фиксируются десятки составленных протоколов об административных правонарушениях украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях, которые въезжают в Украину с территории России.

"Очень важно, чтобы Украина приняла политическое решение, о том, что украинские граждане, которые находятся на временно оккупированных территориях в изоляции, не должны нести административную ответственность за желание поддерживать связь с Украиной, за желание приезжать на подконтрольную территорию даже таким путем, который формально украинскому законодательству является нарушением", - отметила правозащитница.

Теги: #кпвв #ордло #проблемы
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