Кабмин утвердил Государственную программу по безопасности полетов

Кабинет министров Украины утвердил Государственную программу по безопасности полетов.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Согласно сопутствующим документам к проекту госпрограммы, основанием для ее разработки является реализация мер Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года, принятой Кабмином 30 мая 2018 года, с целью создания эффективной системы управления безопасностью полетов на государственном уровне и уровне субъектов авиационной деятельности в соответствии с приложением 19 к Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года.

Госпрограмма, в частности, определяет государственную политику и цели в сфере обеспечения безопасности полетов.

В документе говорится, что реализация эффективной системы управления безопасности полетов будет осуществляться путем внедрения положений Европейского регионального плана по безопасности полетов и IKAO.

Предусматривается, что Украина устанавливает правила расследования авиационных происшествий и инцидентов в соответствии с SARPs IKAO и/или Регламентов ЕС. Авиационные происшествия и серьезные инциденты с гражданскими воздушными судами расследуются Национальным бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами (НБРГА).

"Отрасль гражданской авиации будет соответствовать принятому уровню эффективности обеспечения безопасности полетов ALoSP, когда все субъекты авиационной деятельности принимают на себя ответственность за безопасность полетов, добровольно придерживаются стандартов безопасности авиации и применяют системный подход к управлению безопасностью", - говорится в приложении к документу.

Отмечается, что для достижения высоких стандартов безопасности полетов в гражданской авиации Украины устанавливаются приемлемые уровни эффективности обеспечения безопасности полетов (ALoSP). Они определяют уровень безопасности полетов в конкретной сфере авиадеятельности, который считается приемлемым. Например, уровень эффективного внедрения SARPs IKAO; частота и тяжесть последствий авиационных происшествий и инцидентов и т. д.