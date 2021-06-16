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13:58 16.06.2021

В Украине ожидаются дожди и грозы, кроме северных и западных областей

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В Украине ожидаются дожди и грозы, кроме северных и западных областей

В ближайшие сутки в Украине ожидается неустойчивая погода в центральных, южных и восточных областях, на севере и западе страны без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

В четверг, 17 июня, в южной и восточной части значительные, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях местами сильные дожди. В большинстве центральных областей умеренные дожди. Возможны грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

На остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 13-18°, в западных областях 9-14°. Днем воздух прогреется до 23-28°, в южной части 20-25°.

В Киеве без осадков. Температура ночью 16-18°, днем 26-28°.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 17 июня в Киеве была зафиксирована в 1924 году и составила 34,8° выше нуля, самая низка ночью – 5,3° тепла в 1898 году.

В пятницу, 18 июня, в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской областях и в Крыму умеренные, ночью местами значительные дожди, грозы, днем при грозах в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

На остальной территории без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, в западных областях 10-15°. Днем 25-30°, на Закарпатье до 32°, в южной части 22-27°.

В Киеве без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 27-29°.

16 июня температура воды в Черном море 19-23°, возле Приморского 17°, в Азовском море 21-25°. В Днепре в пределах Киева 21°.

Теги: #погода #прогноз
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