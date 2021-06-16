Конституционный суд работает в нормальном режиме - Вениславский

Конституционный суд работает в нормальном режиме, никакой "блокады" нет, утверждает представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский (фракция "Слуга народа").

"На сегодняшний день Конституционный суд Украины работает в нормальном режиме. Вчера состоялся ряд заседаний Конституционного суда. Никакой блокады нет", - сказал Вениславский журналистам в среду в Киеве.

По его словам, все судьи КС понимают, что нельзя ставить в зависимость работу Суда от двух человек (бывший глава КС Александр Тупицкий и судья Александр Касминин - ИФ).

"Они не готовы идти на баррикады, чтобы отстаивать искусственные права этих двух лиц", - отметил Вениславский.

Комментируя информацию, что Тупицкий и Касминин участвуют в заседаниях суда онлайн, Вениславский сказал: "Никаких дистанционных форматов работы нет и быть не может, во-первых, они не имеют никакого отношения к Конституционному суду и второе - ни один действующий нормативно правовой акт не предусматривает дистанционной формы работы заседаний КСУ".