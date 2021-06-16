События

13:41 16.06.2021

Конституционный суд работает в нормальном режиме - Вениславский

1 мин читать
Конституционный суд работает в нормальном режиме - Вениславский

Конституционный суд работает в нормальном режиме, никакой "блокады" нет, утверждает представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский (фракция "Слуга народа").

"На сегодняшний день Конституционный суд Украины работает в нормальном режиме. Вчера состоялся ряд заседаний Конституционного суда. Никакой блокады нет", - сказал Вениславский журналистам в среду в Киеве.

По его словам, все судьи КС понимают, что нельзя ставить в зависимость работу Суда от двух человек (бывший глава КС Александр Тупицкий и судья Александр Касминин - ИФ).

"Они не готовы идти на баррикады, чтобы отстаивать искусственные права этих двух лиц", - отметил Вениславский.

Комментируя информацию, что Тупицкий и Касминин участвуют в заседаниях суда онлайн, Вениславский сказал: "Никаких дистанционных форматов работы нет и быть не может, во-первых, они не имеют никакого отношения к Конституционному суду и второе - ни один действующий нормативно правовой акт не предусматривает дистанционной формы работы заседаний КСУ".

Теги: #работа #кс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:32 14.06.2021
Исполнительный директор УКФ Берковский не видит кризиса в работе Фонда

Исполнительный директор УКФ Берковский не видит кризиса в работе Фонда

17:13 10.06.2021
Представители президента и Рады в КС подтвердили информацию, что шесть судей заблокировали работу суда

Представители президента и Рады в КС подтвердили информацию, что шесть судей заблокировали работу суда

15:14 10.06.2021
Шесть судей КС заблокировали работу суда, требуя обеспечить участие Тупицкого в заседаниях – источник

Шесть судей КС заблокировали работу суда, требуя обеспечить участие Тупицкого в заседаниях – источник

17:24 07.06.2021
Зеленский обсудил с главой Венецианской комиссии кризис вокруг КС

Зеленский обсудил с главой Венецианской комиссии кризис вокруг КС

17:18 03.06.2021
Тимошенко: Власть срывает рассмотрение "земельного" представления "Батькивщины"

Тимошенко: Власть срывает рассмотрение "земельного" представления "Батькивщины"

11:22 03.06.2021
Из-за пандемии 21% работавших украинцев перешли на дистанционку, 17% ушли в отпуск, 4% потеряли работу - опрос

Из-за пандемии 21% работавших украинцев перешли на дистанционку, 17% ушли в отпуск, 4% потеряли работу - опрос

13:58 17.05.2021
Станция столичного метро "Арсенальная" возобновила работу в обычном режиме

Станция столичного метро "Арсенальная" возобновила работу в обычном режиме

00:45 14.05.2021
Colonial Pipeline возобновила подачу топлива всем клиентам

Colonial Pipeline возобновила подачу топлива всем клиентам

20:23 13.05.2021
Colonial Pipeline полностью возобновил работу, эффект от этого не будет немедленным – Байден

Colonial Pipeline полностью возобновил работу, эффект от этого не будет немедленным – Байден

15:15 29.04.2021
Верховный суд начал рассмотрение исков по обжалованию указа Зеленского об отмене назначения судей КС Тупицкого и Касминина

Верховный суд начал рассмотрение исков по обжалованию указа Зеленского об отмене назначения судей КС Тупицкого и Касминина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В зоне проведения ООС погиб украинский военнослужащий из Львовской области

Кабмин продлит карантин до конца лета - Шмыгаль

В Раде нет постановлений об отставке Авакова - нардеп Корниенко

Территории Конча-Заспы, Залесья и полуострова Бирючий откроют для отдыха граждан – ОП

В Украине за сутки зафиксированы 1045 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 4 802 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Гармаш: за нежеланием ОРДЛО открыть КПВВ на Донбассе стоит политика, а не гуманитарные или эпидемиологические аспекты

Кабмин утвердил Государственную программу по безопасности полетов

В Украине ожидаются дожди и грозы, кроме северных и западных областей

В зоне проведения ООС погиб украинский военнослужащий из Львовской области

Кабмин продлит карантин до конца лета - Шмыгаль

Более половины украинцев за сдерживание потребительских цен и тарифов за счет повышения налогов для крупного бизнеса - опрос

В Раде нет постановлений об отставке Авакова - нардеп Корниенко

США и ЕС заявляют о важности независимых экспертов в отборочных комиссиях для достижения изменений в обновлении судебной власти Украины

Рада будет собираться на внеочередные заседания после 29 июня - нардеп Кравчук

Территории Конча-Заспы, Залесья и полуострова Бирючий откроют для отдыха граждан – ОП

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА