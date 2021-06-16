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11:17 16.06.2021

Минобороны передаст на приватизацию три гостиницы в Киеве, Львове и Кривом Роге

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Минобороны передаст на приватизацию три гостиницы в Киеве, Львове и Кривом Роге

Министерство обороны Украины передаст из своего портфеля активов три гостиницы в Киеве, Львове и Кривом Роге Фонду государственного имущества (ФГИ) для дальнейшей приватизации, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он сообщил, что речь идет о гостиницах "Власта" во Львове, "Козацкий" в Киеве и "Братислава" в Кривом Роге.

"Благодарим министра обороны, письма уже направлены в Фонд, и надеюсь, что в ближайшее время эти объекты уйдут на приватизацию", – рассказал Тимошенко во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов" в Киеве в среду.

По его словам, эти гостиницы являются неприбыльными.

Теги: #недвижимость #минобороны #гостиницы
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