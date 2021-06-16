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10:44 16.06.2021

ВСК обязала руководство "УЗ" начать работу по реформированию пассажирской вертикали, решить проблему кадров и низких зарплат

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ВСК обязала руководство "УЗ" начать работу по реформированию пассажирской вертикали, решить проблему кадров и низких зарплат

Временная следственная комиссия Верховной Рады, созданная для проверки и оценки состояния АО "Укрзализныця" (УЗ), обязала руководство компании начать работу по проведению реформирования пассажирской вертикали, разобраться с проблемой дефицита кадров и низкой оплаты труда, а также сосредоточить внимание на профильных предприятиях, сообщила глава ВСК Юлия Гришина на своей странице в Facebook.

Она, в частности, отметила, что в последние годы "Укрзализныця" стремительно теряет долю на рынке грузовых перевозок, "и это катастрофическая ситуация не только в части потери прибыли, но и последствий".

"Когда сокращаются железнодорожные перевозки, неизбежно растут автомобильные - с такой динамикой мы за считанные годы просто уничтожим наши новые и такие долгожданные дороги", - подчеркнула председатель комиссии.

Кроме того, Гришина отметила, что работники УЗ из-за низких зарплат массово увольняются из компании, а предприятия "Укрзализныци" "ожидают модернизации и заказов".

"Это что касается проблематики, кроме точечных вопросов. Например, функционирования эскалатора на киевском вокзале и халатного отношения к аренде вокзальных площадей. Нам нужны срочные меры. От правоохранителей, от управленцев, от исполнительной власти", - подчеркнула она.

"На следующем заседании мы проконтролируем выполнение решения ВСК, утверждаем комплексный промежуточный результат нашей работы. Суммируем все что узнали и увидели, указываем на тех, кто в этом виноват", - подытожила Гришина.

 

Теги: #транспорт #укрзализныця #вск
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