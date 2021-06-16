В Баштанской больнице на Николаевщине открыли приемное отделение

Завершилась реконструкция приемного отделения Баштанской многопрофильной больницы (г. Баштанка, Николаевская обл.), которая проводилась в рамках президентской программы "Большое строительство".

Как сообщается на странице Николаевской ОГА в Facebook, работы продолжались с октября 2020 года.

Медучреждение получило новое оборудование: рентген-аппарат GMM Calypso стоимостью около 5 млн грн, новый томограф стоимостью почти 12 млн грн, УЗИ-оборудование, дефибриллятор, анализаторы крови и мочи.

В структуре учреждения здравоохранения функционируют семь специализированных отделений: терапевтическое, инфекционное для взрослых, хирургическое для взрослых, травматологическое для взрослых, родильное, неврологическое, педиатрическое и гинекологическое.

На сегодня больница обслуживает 116 тысяч жителей территориальной громады. Помощь могут оказать 32 врача, 92 работника среднего медицинского персонала и 59 - младшего.

"В целом условия для приема и лечения пациентов, а также условия труда медиков после проведенной реконструкции значительно улучшились", - отметили в ОГА.

Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал о планах президентской программы на развитие социальной инфраструктуры в регионах Украины. В 2021 году должно быть построено и отремонтировано 95 школ, 70 детских садов, 80 стадионов, 29 бассейнов, 177 приемных отделений в больницах.