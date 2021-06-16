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09:54 16.06.2021

Министр Ткаченко предложил набсовету УКФ пересмотреть принятые им решения

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Министр Ткаченко предложил набсовету УКФ пересмотреть принятые им решения

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко предложил наблюдательному совету Украинского культурного фонда (УКФ) пересмотреть принятые им решения.

"Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко провел встречу с представителями от экспертов и заявителей УКФ, чтобы продолжить диалог для стабилизации ситуации вокруг института… Министр предложил Наблюдательному совету пересмотреть принятые им решения", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что формально Минкультуры не может отменять конкурсы, которые определены Наблюдательным советом УКФ, и другие ее решения, так как в законодательстве не предусмотрены нормы по контролю за Набсоветом.

Во время встречи также обсуждался вопрос дополнительного конкурса к 30-й годовщине Независимости Украины.

"Масштабные мероприятия по празднованию 30-й годовщины Независимости Украины запланированы во исполнение указа президента Украины № 459/2020, с целью поддержки их проведения, УКФ ввел дополнительную грантовую программу", - сообщают в министерстве.

Среди прочего, Ткаченко рассказал, что Минкультуры нарабатывает изменения в закон, которые позволили бы усовершенствовать процедуру формирования Набсовета Фонда и прекращения полномочий ее членов.

Как сообщалось, исполнительный директор УКФ Владислав Берковский заявил, что не видит кризиса в работе Фонда, а также не видит юридических оснований для отмены решений наблюдательного совета Фонда.

Ранее эксперты УКФ подписали открытое письмо премьер-министру и министру культуры с требованием посодействовать роспуску набсовета Фонда и отменить его решение по проектам с высоким рейтингом.

Теги: #ткаченко #набсовет #укф
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