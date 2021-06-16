В Украине за сутки зафиксированы 1045 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 4 802 человек

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 1045 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 4 802 человек, умерли 78, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"16 июня 2021 в Украине зафиксировано 1045 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 46 ребенка и 23 медработник. Также за минувшие сутки: госпитализирован – 699 человек; летальных случаев - 78; выздоровели – 4 802 человек", - указывается в сообщении в "Телеграм-канале".

Днем ранее, 15 июня за сутки зафиксированы 1 014 новых случаев инфицирования COVID-19, 14 июня сообщалось о 420 новых случаяз инфицирования, 13 июня, за сутки были зафиксированы 857 новых случаев инфицирования COVID-19, 12 июня за сутки зафиксировано 1 274 новых случая заболевания COVID-19, 11 июня 1 603 новых случаев инфицирования COVID-19, 10 июня зафиксировано 1 785 новых случаев, 9 июня в Украине зафиксировано 1 385 новых случаев заболевания COVID-19, 8 июня сообщалось о 1 602 новых случая заболевания.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 226 037 человека, выздоровели 2 140 978 человек, скончались 51 847 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (256), Киевской (75), Харьковской (64), Днепропетровской (55) и Херсонской (53) областях.