События

07:49 16.06.2021

Израиль нанес авиаудар по объекту движения ХАМАС в секторе Газа

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Радио движения ХАМАС сообщило, что самолеты ВВС Израиля в среду атаковали тренировочный лагерь движения в секторе Газа.

Израильская армия в твиттере подтвердила несение удара, отметив, что объектами стали "лагеря и места встреч боевиков", на которых "велась террористическая деятельность".

"Армия обороны Израиля готова ко всем возможным сценариям, включая возобновление боевых действий, перед лицом продолжающихся террористических операций из сектора Газа", - говорится в сообщении.

Армия также подтвердила, что ее действия стали ответом на пуски с территории сектора начиненных взрывчаткой воздушных шаров. Было зафиксировано около 20 взрывов на необжитой территории.

ХАМАС ранее выступил с угрозами принять меры в ответ на марш израильских националистов во вторник по Восточному Иерусалиму.

Новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет предупредил, что правительство не намерено терпеть пуски зажигательных воздушных шаров и должно принять ответные меры, равносильные реакции на ракетные пуски ХАМАС.

Нынешний авиаудар Израиля по сектору Газа стал первым после вступления силу режима прекращения огня 21 мая после 11-дневных боевых действий.

С 10 по 21 мая из сектора Газа по израильской территории было пущено более 4 тыс. ракет. В результате ответных действий Израиля погибло более 250 палестинцев, в том числе женщины и дети, почто 2 тыс. получили ранения.

В Израиле жертвами ракетных обстрелов стали 12 человек, около 50 были ранены.

Теги: #обстрел #ракеты #палестина #израиль
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