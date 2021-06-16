С начала текущих суток российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра, 16 июня, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - сказано в утренней сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

В частности, вблизи н.п. Авдеевка наемники обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов. Неподалеку Зайцево враг вел огонь из минометов 82-го калибра.

За прошедшие сутки, 15 июня, в районе проведения операции ОС зафиксировано 6 нарушений. В частности, неподалеку Новгородского наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе н.п. Южное враг применял противотанковый ракетный комплекс. Вблизи Невельского наемники осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В направлении Новотошковское противник обстреливал украинских военных из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. У Песков враг вел обстрелы из стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавили средствами РЭБ.

"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - подчеркнули в штабе.