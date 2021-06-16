Парламент Эстонии рассмотрит вопрос о вотуме недоверия главе правительства

Парламент Эстонии на заседании в среду обсудит вопрос о вынесении вотума недоверия главе правительства Кае Каллас (Kaja Kallas).

Заявление о вынесении недоверия представили депутаты оппозиционных партии "Отечество" и Консервативной народной партии.

Как говорится в заявлении, "Под руководством Кайи Каллас правительство партии Реформ и Центристской партии за несколько месяцев утратило условия экономического развития и повышения обороноспособности Эстонии, созданные предыдущим кабинетом министров. Правительство приняло некомпетентные решения в сфере экономической политики, наносящие существенный вред эстонским компаниям, развитию сельских районов и национальной безопасности".

У консерваторов в парламенте 19 мандатов, у "отечественников" - 12. Для того, чтобы вотум недоверия прошел, необходима поддержка как минимум 51 депутата парламента из 101. Еще одна оппозиционная партия - Социал-демократическая - отказалась поддерживать заявление с содержащимися в нем обвинениями, но сказала, что готова поддержать недоверие премьер-министру, только с другими обоснованиями. Социал-демократы, у которых 10 мандатов, в частности, недовольны ростом экономического расслоения в обществе.