Кулеба: ГТС Украины ожидают несколько сложных лет
Украинскую газотранспортную систему (ГТС) ожидают несколько довольно сложных лет, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Следующие несколько лет будут достаточно сложными для газотранспортной системы Украины. Действующий транзитный договор с Газпромом предусматривает резервирование мощностей украинской ГТС до конца 2024 года. Много лет Россия пыталась - и не смогла дискредитировать Украину как надежного транзитера газа. Сейчас она пытается обойти Украину", - сказал Кулеба в интервью венгерскому изданию Ceenergy News.
Министр отметил, что пока нет никакого объяснения, зачем вообще был нужен еще один газопровод. По его словам, имеющиеся газотранспортные мощности "покрывали и полностью покрывают не только действующий спрос, но и экспортные возможности России".
"Рыночной потребности в "Северном потоке-2" не было и нет, но есть четкие политические цели России: обесценить роль Украины в Европейском транзите газа и ослабить наше государство в ее решительном противодействии российской агрессии", - уточнил он.