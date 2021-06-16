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04:35 16.06.2021

США желают более тесных отношений с Тайванем, но без коренных изменений в региональной политике

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Соединенные Штаты хотели бы продолжить всестороннее развитие отношений с Тайванем, но при этом ограничиться существующими договорами, заявил во вторник кандидат на пост помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбрик.

"На нас лежит обязанность и дальше развивать наши крепкие отношения с Тайванем в каждом секторе", - приводят западные СМИ его слова на слушаниях в сенате, посвященных его утверждению в должности.

На вопрос, поддерживает ли он изменения в политике США на этом направлении, Критенбрик ответил, что политика американской администрации в течении многих десятилетий отвечает задачам обеспечения безопасности и стабильности Тайваня и Тайванского пролива.

В то же время он указал на рост "агрессивного и угрожающего поведения" Пекина по отношению к Тайваню и отметил, что в этих обстоятельствах ответ США должен быть выверенным.

"Но я уверен, что рамки (политики - ИФ), что у нас есть, и исполнение обязательств по "Закону об отношениях с Тайванем", дает нам средства, чтобы это сделать", - заверил он.

"Закон об отношениях с Тайванем" был принят 10 апреля 1979 г. Конгрессом США для поддержки Тайваня, в котором, в частности, предусмотрены обязательства Вашингтона по обеспечению безопасности Тайваня.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Этот вопрос является одним из самых чувствительных в отношениях США и Китая. Однако Тайвань пользовался беспрецедентной поддержкой администрации предыдущего президента Дональда Трампа, включая активизацию продаж оружия и визиты американских высших должностных лиц в Тайбэй.

СМИ напоминают, что администрация президента США Джо Байдена также усиливает поддержку Тайваня, в том числе стараясь добиться его включения в различные международные органы. Также США вновь начали торговые переговоры с Тайванем, замороженные еще при американском президенте Бараке Обаме.

Теги: #тайвань #сша #китай #отношения
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