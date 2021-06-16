События

03:23 16.06.2021

Семеро украинцев вернулись из Сирии в Украину

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Семеро украинцев вернулись из Сирии в Украину

Семеро украинцев вернулись в Украину из лагеря беженцев в Сирии, сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

По результатам очередной многосложной операции в тесном взаимодействии с другими компетентными органами Украины и Меджлисом крымскотатарского народа, сегодня удалось вернуть на родину еще одну семью наших соотечественников (1 женщину и 7 детей). Они несколько лет провели в лагерях для беженцев закрытого типа на северо-востоке Сирии в ужасных нечеловеческий условиях, где ценность жизни ничего не стоит.

Она отметила, что Министерство иностранных дел Украины совместно с другими профильными ведомствами продолжает работать скорейшими встречами всех женщин и детей, которые до сих пор остаются в лагерях беженцев.

"Моменты, когда чувствуешь гордость за свою страну и коллег, благодаря которым решаются сложнейшие задачи. По моим наблюдениям, такие моменты есть горючим для движения вперед всей страны, особенно когда речь идет о защите наших граждан. "Своих не бросаем" - часто говорит Дмитрий Кулеба. Для дипломатов и консулов - это не пустой слоган, а профессиональная задача", - подчеркнула она.

Теги: #граждане #сирия #украина #возвращение
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