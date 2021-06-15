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23:16 15.06.2021

Парламент может провести внеочередное заседание в пятницу

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Парламент может провести внеочередное заседание в пятницу

Парламент в пятницу, 18 июня, может провести внеочередное заседание, на котором народные депутаты планируют рассмотреть постановление об обращении к Конгрессу США, сообщил нардеп из фракции "Слуги народа" Александр Качура.

"Скорей всего в пятницу будет внеочередное пленарное заседание по проекту постановления об обращении ВР к Конгрессу США относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA) (регистр. № 5380)", - написал Качура в Telegram.

Теги: #рада #украина #внеочередное_заседание
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