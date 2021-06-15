Парламент может провести внеочередное заседание в пятницу

Парламент в пятницу, 18 июня, может провести внеочередное заседание, на котором народные депутаты планируют рассмотреть постановление об обращении к Конгрессу США, сообщил нардеп из фракции "Слуги народа" Александр Качура.

"Скорей всего в пятницу будет внеочередное пленарное заседание по проекту постановления об обращении ВР к Конгрессу США относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA) (регистр. № 5380)", - написал Качура в Telegram.