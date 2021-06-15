Енин обсудил с послом Японии углубление сотрудничества двух стран

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин обсудил на встрече с послом Японии в Украине Кура Такаши углубление сотрудничества двух стран, уделив особое внимание подготовке проектов двусторонних соглашений и укреплению взаимодействия в международных организациях, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

"Стороны обсудили шаги для углубления сотрудничества Украины и Японии в политической, сфере безопасности, финансовой, экономической, торговой, инвестиционной и гуманитарной сферах. Они уделили особое внимание подготовке проектов двусторонних соглашений и укреплению взаимодействия в международных организациях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельной темой стала подготовка саммита инаугурации Крымской платформы.

Посол Японии подтвердил готовность официального Токио продолжать политику всесторонней поддержки Украины.

В свою очередь, Енин поблагодарил японскую сторону за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, государственных реформ, оказание финансовой, экспертной и гуманитарной помощи.