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20:23 15.06.2021

Швейцарское руководство на встрече с Путиным планирует обсудить Украину и Карабах

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Швейцарское руководство на встрече с Путиным планирует обсудить Украину и Карабах

Швейцарские руководители планируют на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поднять ряд международных вопросов - таких как кризис в Нагорном Карабахе и ситуация в Украине, заявил во вторник глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис.

"Нас интересуют тема безопасности в Европе, события, происходящие близ границ с Россией", - сказал он на пресс-конференции в Женеве, добавив, что речь идет о проблемах Нагорного Карабаха и Украины.

Со своей стороны, президент Швейцарии Ги Пармелен напомнил, что у его страны "отличные контакты с Россией". На переговорах с Путиным, которые пройдут в среду, он намерен "рассмотреть в целом результаты наших контактов на разных уровнях".

Путин прилетит в Женеву для переговоров с президентом США Джо Байдена, которые пройдут 16 июня на вилле Ла Гранж.

Теги: #швейцария #россия #темы
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