ЕС и США поддержат реформы в Украине и Грузии - документ

ЕС и США выразили готовность поддержать программы реформ в Украине, Грузии и Молдове, сообщил во вторник Европейский совет.

"Мы поддержим процессы реформ Украины, Грузии и Молдовы", - говорится в заявлении Европейского совета, распространенном по итогам саммита ЕС-США.

Кроме того, Брюссель и Вашингтон выразили решимость "продолжать поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность восточных партнеров ЕС".

В итоговом документе саммита отмечается, что стороны также заявили о поддержке белорусского народа и его требований, касающихся соблюдения прав человека.

"Мы выражаем решимость привлечения к ответственности режима Лукашенко за увеличение фактов нарушения прав человека и основных свобод, а также за создание угроз безопасности авиации", - отмечается в документе.

Более того, ЕС и США выразили готовность работать для достижения "долгосрочного мира, устойчивости и стабильности на Южном Кавказе".