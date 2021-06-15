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19:09 15.06.2021

Первая гостиница Radisson открылась в Одессе

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Первая гостиница Radisson открылась в Одессе

Radisson Hotel Group открыла в Одессе на ул.Дерибасовской в начале июня седьмую гостинцу сети в Украине - Radisson City Centre Odesa, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании во вторник.

"Мы рады открыть двери нашего первого отеля Radisson в Одессе", - сообщил старший региональный вице-президент Radisson Hotel Group в Центральной и Восточной Европе, России и Турции Йилмаз Йилдиримлар, которого цитирует пресс-служба компании.

Он отметил, что Radisson - это гостиничный бренд категории upscale, который предлагает гостеприимство в скандинавском стиле и имеет мощный потенциал для развития на украинском рынке. Теперь он представлен в Украине 1445 гостевыми номерами, включая отели, которые в процессе строительства.

Как сообщили в пресс-службе компании, отель Radisson Hotel City Centre Odesa предлагает 90 номеров, оформленных в лаконичном скандинавском стиле, с видом на Дерибасовскую и исторический центр города. В отеле есть ресторан Gatto Nero с двумя залами, вместимостью от 30 до 85 гостей, для деловых путешественников оборудована конференц-зона на 85 гостей.

Radisson Hotel Group - одна из крупнейших гостиничных групп в мире с девятью гостиничными брендами и более 1500 отелями в 120 странах мира. Портфолио Radisson Hotel Group включает Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Radisson Individuals, Park Plaza, Park Inn by Radisson, Country Inn & Suites от Radisson и Prizotel, объединенные под одним коммерческим брендом Radisson Hotels.

Теги: #гостиница #открытие #одесса
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