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19:04 15.06.2021

Саммит РФ-США продлится пять часов - программа

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Саммит РФ-США продлится пять часов - программа

Пять часов предусматривает протокольная программа российско-американского саммита в Женеве, запланированного на 16 июня.

Согласно материалам, распространённым кремлевской пресс-службой в преддверии мероприятия, прибытие президента РФ Владимира Путина на виллу Ла-Гранж и совместное фотографирование его с президентами США и Швейцарии Джо Байденом и Ги Пармеленом запланировано на 13:00 по местному времени.

На 13:15 запланировано начало беседы президентов России и США, она состоится на первом этаже в библиотеке.

На 14:30 запланировано начало российско-американских переговоров в расширенном составе.

В 16:15 начнётся, как указано в материалах, вторая часть переговоров в расширенном составе.

На 18:00 запланирована пресс-конференция президента РФ по итогам саммита.

В свою очередь, Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома пишет, что американская сторона планирует провести пресс-конференцию президента Джо Байдена по итогам саммита в Женеве после аналогичного мероприятия российского коллеги Владимира Путина.

"Пресс-конференция Путина состоится до пресс-конференции Байдена", - пишет Bloomberg.

Телеканал CNN со ссылкой на Белый дом сообщает, что первым к месту проведения саммита прибудет Путин, затем - Байден. Байден и Путин проведут переговоры, на которых будут присутствовать госсекретарь Энтони Блинкен с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По данным американской стороны, запланированы и переговоры в расширенности составе: помимо президентов, в них будут участвовать еще минимум по пять человек от каждой делегации.

По словам представителя администрации Байдена, встреча не предусматривает совместного обеда. "Не будет преломления хлеба", - цитирует CNN слова источника в американской делегации.

Теги: #сша #программа #саммит #россия
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