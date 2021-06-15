Советник руководителя ОП посоветовал политикам прекращать спекуляции на теме религии

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк посоветовал украинским политикам прекращать спекуляции на теме религии.

"Пора перестать отдельным политикам и СМИ активно спекулировать на религии. Как минимум это будет этично. Как максимум, это будет профессионально", - сообщил Подоляк в комментарии, переданном информационному агентству "Интерфакс-Украина".

Так советник руководителя Офиса президента прокомментировал акцию оппозиции в правительственном квартале неподалеку от массового молебна верующих Украинской православной церкви.

"Имеем очередной пример создания иной реальности или попытки устроить скандал на ровном месте. В данном случае на религиозной тематике. После массового молебна верующих Украинской православной церкви в другой локации правительственного квартала прошла малочисленная "протестная" акция политической партии "ОПЗЖ". С традиционным набором страшилок, фэйков и ретрансляции мифов чужой пропаганды в их исполнении", - отметил он.

По его словам, "подобные акции (ОПЗЖ – ИФ), в том числе, организованы с использованием технологии так называемой "прямой покупки участников". "По крайней мере, об этом часто говорят сами участники после подобных акций", - добавил Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента отметил, что "президент Украины уже жестко охарактеризовал постановочный формат митинга политической силы "Оппозиционная платформа – За жизнь"".

"Безусловно, слова президента не имели ни малейшего отношения к мероприятию Украинской православной церкви и тем более к чувствам и эмоциям верующих. Это надо четко и недвусмысленно подчеркнуть. Ни малейших претензий к молебну УПЦ и категорическое неприятие постановочных "желтых кепок" ОПЗЖ", - подчеркнул Подоляк.

Ранее во вторник сторонники Украинской православной церкви (которая находится в каноническом подчинении Московскому патриархату) провели акцию под зданием Офиса президента, во время которой заявили о желании передать главе государства свою просьбу о недопущении принятия законопроектов №2662 и №2673, которые касаются необходимости переименования УПЦ из-за её связей с Российской православной церковью и перерегистрации религиозных организаций в Украине. Также они требовали от украинской власти отозвать приглашение Вселенскому патриарху Варфоломею на 30-летие Независимости Украины.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий УПЦ (МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. 22 декабря 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такому центру за пределами страны. Она будет обязана в своем уставном названии полностью указывать название той организации, частью которой она является, и центр которой находится за пределами Украины, с допустимым добавлением слов "в Украине".

Согласно закону, если в течение 4 месяцев церковь с центром в РФ не подаст на регистрацию изменения в устав о переименовании, ее устав в этой части утратит силу.

Минкультуры провело религиоведческую экспертизу и обнародовало перечень религиозных организаций, которым необходимо внести изменения в свое название и устав, указав в их числе и УПЦ (МП).

В УПЦ (МП) заявили, что они не подпадают под закон, который обязывает религиозные организации указывать в названии свой религиозный центр, если таковой находится в стране-агрессоре. Согласно позиции УПЦ (МП), их административный центр находится не в Москве, а в Киеве, а связь с Москвой у них только духовная.

22 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил заявление Киевской митрополии УПЦ (МП) об обеспечении иска в деле об отмене приказа Минкультуры Украины, согласно которому Киевская митрополия УПЦ (МП) должна внести изменения в свое название.

Впоследствии Минкультуры подало апелляцию на это решение суда. Но 22 июля решение Окружного админсуда было подтверждено постановлением Шестого апелляционного административного суда.

С февраля 2020 года дело о конституционности переименования религиозных организаций находится на рассмотрении Конституционного суда.

Глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Елена Богдан заявляет, что с точки зрения международного права норма о наименовании религиозных организаций неоднозначная и некоторые юристы считают ее проблематичной.