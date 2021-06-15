Всё, что предлагают нам отечественные производители оружия, мы примеряем к стандартам НАТО – Таран

В связи с тем, что Украина намерена продолжать свою интеграцию в Североатлантический альянс (НАТО), ко всем новым типам вооружения, которые предлагают Министерству обороны Украины отечественные производители оружия "примеряются" стандарты Альянса.

Соответствующее заявление сделал министр обороны Украины Андрей Таран во время 17-ой Международной специализированной выставки "Оружие и безопасность-2021" и 12-го Международного авиакосмического салона "Авиамир-XXI", сообщает пресс-служба Минобороны во вторник.

"Такие выставки дают нам, министерству обороны, возможность оценить достижения нашего ОПК и сравнить их с образцами, которые предлагаются иностранными компаниями. Мы заявили, что хотим вступить в НАТО и поэтому все, что нам предлагают отечественные производители мы примеряем к стандартам Альянса. Именно поэтому, я считаю, во время таких выставок мы можем сравнить образцы и сделать оптимальный выбор для Вооруженных сил Украины из того, что предлагается на рынке вооружения и военной техники", - подчеркнул Таран.

Министр обороны Украины также выразил надежду, что встречи и переговоры руководства оборонного ведомства с представителями иностранных делегаций, как и достигнутые результаты будут способствовать укреплению оборонного потенциала как Украины, так и партнеров, а совместные военно-технические проекты и обмен технологиями создавать доверие и позволит усиливать безопасность в регионе.

Сообщается, что во время выставки планируется проведение двусторонних встреч с делегациями министерств обороны Королевства Испания, Французской Республики, Турецкой Республики, Объединенных Арабских Эмиратов, Палаты военных промышленников Республики Польша и многими другими.

В целом, в выставке "Оружие и безопасность-2021" и 12-м Международном авиакосмическом салоне "Авиамир-XXI" принимают участие компании из 35 стран мира.