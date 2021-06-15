Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня – штаб ООС
Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала шуток трижды нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.
В районе Новгородского наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку от Пивденного применялся противотанковый ракетный комплекс.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА был подавлен средствами РЭБ.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате обстрелов нет.