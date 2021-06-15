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18:01 15.06.2021

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала шуток трижды нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В районе Новгородского наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку от Пивденного применялся противотанковый ракетный комплекс.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА был подавлен средствами РЭБ.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате обстрелов нет.

 

Теги: #всу #оос
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