Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала шуток трижды нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В районе Новгородского наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку от Пивденного применялся противотанковый ракетный комплекс.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА был подавлен средствами РЭБ.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате обстрелов нет.