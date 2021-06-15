МВД планирует за полтора года охватить всю территорию Украины авиационной системой безопасности - Аваков

Министерства внутренних дел Украины в течение ближайших полутора лет планирует охватить авиационной системой безопасности всю территорию страны, расставив служебную авиацию таким образом, чтобы обеспечивать транспортировку больных, трансплантологию, чрезвычайные ситуации, военные и полицейские нужды.

Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующее заявление сделал глава МВД Арсен Аваков во время рабочей поездки в Центр авиационного обеспечения Национальной полиции, основанный на вертодроме "Вертолетная площадка Канев".

"Мы расставим вертолеты по стране так, чтобы вертолетная группа системы авиационной безопасности Министерства внутренних дел взаимодействовала для помощи людям по всей стране от вопросов медицины к чрезвычайным ситуациям", - заявил министр.

Он отметил, что на каневской базе авиационного обеспечения Нацполиции расположены специализированные вертолеты для нужд полиции и санавиации.

"Есть также вертолетная группа пограничников, гвардейцев и спасателей. При необходимости они все работают по специальному алгоритму и помогают друг другу. Именно эта площадка будет обслуживать Черкасскую и Киевскую области", - подчеркнул министр.

Сообщается, что на базе, на территории 8,6 га закуплено и построено два дополнительных ангара для авиации Национальной полиции Украины, а вскоре будет построен гостиничный комплекс для нужд авиационного персонала.

Заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров добавил, что к концу 2021 года планируется поставка 26 французских вертолетов Airbus. В частности, 8 - Н145 последней модификации для нужд Национальной полиции; 7 - Н125 для Госпогранслужбы и 11 - Н225 для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Нацгвардии.

В свою очередь глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что часть вертолетов будет использоваться для спасения людей, тогда как другая - для проведения спецопераций.

"За год мы построили центр, который полностью обеспечит функционирование авиации Нацполиции, входящий в состав Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД. Наши вертолеты будут задействованы для спасения людей и проведения спецопераций. Вертолет движется со скоростью 225 км/ч, что в четыре раза быстрее, чем автомобиль. Сейчас полиция стала еще более мобильной и быстрой", - подчеркнул Клименко.

В свою очередь, начальник Управления авиации и полиции на воде Сергей Науменко рассказал, что для нормального функционирования Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД в Национальной полиции создано Государственное учреждение "Центр авиационного обеспечения Национальной полиции Украины" и введены должности авиационного персонала, а также утвержден постоянный штат учреждения.

"В рамках развития Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД в 2020 Национальная полиция Украина получила два вертолета Airbus H145, которые были растаможены, прошли соответствующую сертификацию, зарегистрированные в установленном порядке и получили разрешения на выполнение полетов", - отметил Науменко.

По его словам, согласно графику проводятся обучение и переподготовка авиационного персонала.

На сегодняшний день в Летней академии компании Airbus Helicopters Deutschland уже успешно прошли переподготовку 30 техников, из которых 3 получили свидетельства инструкторов, 12 пилотов и 4 инженера Нацполиции.

При этом технический персонал сдал экзамены и получил соответствующие сертификаты (первые из силовых ведомств Украины). В то же время 4 пилоты проходят обучение, а еще 4 - пройдут переподготовку в августе текущего года.