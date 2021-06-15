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16:46 15.06.2021

Оккупационная администрация закрывает в ОРДЛО учебные заведения – Денисова

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Оккупационная администрация закрывает в ОРДЛО учебные заведения – Денисова

Оккупационные администрации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей по указанию Российской Федерации закрывают учебные заведения: школы, профтехучилища, техникумы и вузы, заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во вторник.

"Правозащитные организации информируют меня, что в 2021 году на временно оккупированных территориях будут закрыты и оптимизированы Свердловский профессиональный строительный лицей, Свердловский колледж кулинарного мастерства, Стахановский педагогический колледж, Луганский профессионально-технический колледж, Колледж технологий и дизайна и Колледж Луганского государственного педагогического университета, Ясиноватский колледж Донецкой академии управления и другие", - написала Денисова в Фейсбуке во вторник.

Она отметила, что в городах Луганск, Антрацит, Славяносербск, Красный Луч, Свердловск будут закрыты 5 школ, еще 3 - реорганизованы.

"Это приведет к нарушению права на образование детей, проживающих на временно оккупированных территориях и не имеющих возможности выехать на подконтрольную правительству Украины территорию. С целью продолжения учебы они вынуждены будут добираться до учебных заведений в других населенных пунктах, где-то за десятки километров", - сообщила омбудсмен.

Она также призвала мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине и Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине отреагировать на факты нарушения прав детей на образование на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

 

Теги: #образование #денисова #ордло #омбудсмен
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