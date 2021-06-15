В Харьковской области прекращена деятельность нелегального нефтеперерабатывающего завода, изъяты 560 тонн нефтепродуктов

В г. Мерефа Харьковской области правоохранители пресекли деятельность нелегального нефтеперерабатывающего завода, на котором производилась недоброкачественная продукция, сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

"По данным следствия, на нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в г. Мерефа Харьковской области, производилась недоброкачественная продукция. Изготовление топлива осуществлялось путем смешивания углеводородного сырья, а именно низкооктанового бензина, спиртосодержащих веществ и октаноповышающих примесей - так называемых "присадок". Реализация недоброкачественного топлива осуществлялась через сеть автозаправочных станций на территории Харьковской области", - указывается в сообщении.

В понедельник, 14 июня, сотрудники ГУ Государственной фискальной службы в Харьковской области совместно с сотрудниками управления Службы безопасности Украины в Харьковской области, управления оперативно-розыскной деятельности Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины и военнослужащих 10 отдельного мобильного пограничного отряда "Дозор" Государственной пограничной службы Украины проведено санкционированные обыски.

Из незаконного оборота были изъяты около 560 тонн горюче-смазочных материалов, оборудование для его изготовления и реализации.

Следственные действия продолжаются, назначена соответствующая химическая экспертиза, после получения результатов которой будет решен вопрос о сообщении о подозрении лицам, причастным к совершению уголовного преступления.