На курортах Украины море прогреется до +23° С

К выходным на всех морских курортах Украины будет очень летняя погода с дневной температурой до +29° С, морская вода прогреется на мелководье до +22 градусов. Уже можно без опасений ехать на море, вас встретит и хорошая погода, и теплая вода.

По прогнозу Sinoptik.ua, в четверг, 17 июня циклон еще попугает отдыхающих на море грозой и дождями. Полоса ливней и гроз пройдет как раз у побережья Черного и Азовского морей. Но зато уже с пятницы начнется по-настоящему пляжный сезон.

Солнечная активность с 16 по 20 июня спокойная, 16-17 июня ожидаются слабые геомагнитные возмущения.

Черноморские курорты

До пятницы дневная температура на курортах Черного моря будет сдержанной, до +24° С. Такая температура воздуха считается наиболее комфортной. Самые интенсивные дожди с грозами пройдут в четверг. А к выходным ожидается пляжная погода: малооблачно, до +29° С, море теплое.

В Одессе вероятность мощной грозы с ливнями в четверг, 17 июня, очень велика. Потом природа даст отдохнуть городу от ненастья, к выходным установится малооблачная погода без осадков с дневной температурой воздуха +25...+26° С. Температура моря возле Одессы до +20° С.

В Скадовске средняя температура воздуха на этой неделе +23…+24° С, в четверг пройдут дожди с грозами. Выходные порадуют отдыхающих ясным небом, жарким днем, до +26° С. Температура Черного моря будет чуть выше +20 градусов.

Курорты Азовского моря

Дневная температура до выходных на Азовском побережье от +21 до +25° С. От осадков побережье пострадает больше всего в четверг, ожидаются ливневые дожди. В пятницу, 18 июня погода уже не будет испытывать настроение отдыхающих, дожди прекратятся, воздух прогреется до +27° С. Только в Кирилловке днем температура не будет выше +23° С, но осадки тоже прекратятся.

В Бердянске 17-18 июня дожди, снижение температуры до +22° С. В выходные будет дуть довольно сильный восточный ветер, до 9 м/с, но снова станет жарко, до +26° С.

В Счастливцево, на Арбатской стрелке только четверг испортит отдых дождливой и пасмурной погодой. Все остальные дни до конца недели - со стабильно-приятной дневной температурой +24, ночью тоже очень тепло, до +20° С. Периодически воздух будет освежать сильный восточный ветер, до 9 м/с. Море у берега прогреется до +22…+23° С.

Карпатские курорты

На курортах Карпат вся неделя будет жаркой и без осадков.

В высокогорье Карпат, на климатических курортах Микуличин, Буковель на текущей неделе дневная температура воздуха +17…+19° С, в воскресенье немного выше до +21° С. Всю неделю будет стоять облачная погода с небольшим ветром.

В Закарпатье на курортах Шаян, Велятино, Берегово днем настоящая жара +27…+29° С, без осадков, на небе только изредка будут появляться облака.

Тем, кто решит посетить крупный бальнеологический курорт Трускавец на этой неделе, с погодой повезет: будет очень тепло, днем до +26° С, ночью до +16° С. Ни дождей, ни гроз не ожидается до конца недели.