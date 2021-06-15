Херсонские полицейские провели операцию по спасению дельфина, которого штормом выбросило на мель

В Херсонской области водные полицейские вместе с отдыхающими спасли дельфина, которого штормом выбросило на пресноводную мель Днепровского лимана неподалеку от Александровки на большом расстоянии от Черного моря, сообщает пресс-служба областного управления полиции во вторник.

"Обессиленное животное самостоятельно не могло выбраться из ловушки, но благодаря своевременным действиям всех неравнодушных его удалось спасти", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что первыми дельфина на мели заметили с берега отдыхающие. Они активно начали помогать животному держаться на плаву, а водные полицейские по телефону их консультировали, как помочь животному до их приезда.

"Из подручных материалов, одеял и ремней, люди сделали своеобразный хомут и таким образом удерживали дельфина до прибытия лодки водной полиции Херсонщины", - сообщают в полиции.

По словам начальника сектора полицейской деятельности на воде Херсонского райуправления милиции Максима Жаркова, граждане помогли поднять дельфина на борт служебного катера и инспекторы быстро поехали в открытые воды Черного моря.

"Дельфина выпустили в естественную среду с надеждой, что с животным все будет хорошо и оно вернется к стае", - резюмируют в полиции.