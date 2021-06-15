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15:42 15.06.2021

РФ отвела от границы с Украиной не больше 12 тыс. военных - Кулеба

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РФ отвела от границы с Украиной не больше 12 тыс. военных - Кулеба

Россия отвела от границы с Украиной не больше 12 тыс. военных, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я проинформировал свою коллегу о том, что, несмотря но громкие заявления, реального отвода войск России от наших границ не происходит. По нашим оценкам, из немного больше, чем 100 тыс. российских военных, которые были сосредоточены на границе Украины и оккупированных территориях Украины на момент заявления о прекращении этих вроде бы учений, сейчас, через больше, чем месяц, отведено не больше 12 тыс. российских военных. Потому это не отвод, это не деэскалация, и угроза остается актуальной", - сказал Кулеба на совместной пресс-конференции с действующей главой ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Киеве во вторник.

Министр указал, что детально обсудил с Линде ситуацию с безопасностью на Донбассе, российскую агрессию и ее гуманитарные последствия, дальнейшую работу ОБСЕ в зоне конфликта.

Он подчеркнул, что Украина высоко ценит усилия ОБСЕ, в частности важную работу Специальной мониторинговой миссии и усилия ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе, где Украина и Россия ведут переговоры при посредничестве именно ОБСЕ.

Кроме того, Кулеба сообщил, что в понедельник Линде посетила Мариуполь, где ознакомилась с ситуацией в Приазовье, в частности в контексте ограничения Россией свободы судоходства в Азове.

"Для нас всех очевидно, что действия России несут угрозу жизни и благосостоянию людей в регионе, который уже страдает от войны. Попытки задушить украинские порты и препятствовать торговле - это тактика давления на правительства через давление на людей. Украина будет делать все, чтобы защитить экономическую и социальную стабильность в этом регионе, и наши партнеры будут стоять рядом с нами в достижении этой цели", - заверил министр.

Теги: #линде #кулеба #обсе #граница
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