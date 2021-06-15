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15:04 15.06.2021

Папа Римский назначил апостольского нунция в Украине

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Папа Римский назначил апостольского нунция в Украине

Папа Римский Франциск I назначил Висвальдаса Кульбокаса апостольским нунцием в Украине.

Как сообщает Апостольская нунциатура в Украине, таким образом, Папа поднес Кульбокаса до архиепископского сана.

Висвальдас Кульбокас родился в Клайпеде (Литва) 14 мая 1974г. Вступил на дипломатическую службу Святого Престола в 2004г. и служил в Папских представительств в Ливане, Нидерландах, России и в Секции отношений с государствами Государственного Секретариата. С 2020 года работает в Апостольской нунциатуре в Кении.

Владеет английским, испанским, итальянским, русским и французским языками.

С 2015 года до июня 2020 года Апостольским нунцием в Украине был архиепископ Клаудио Гуджеротти. 4 июля Папа Франциск назначил его апостольским нунцием в Великобритании.

Теги: #папа_римский #украина #назначение
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